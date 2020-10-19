Turna yemişi nedir? Turna yemişinin faydaları nelerdir?

Turna yemişi Kuzey Amerika'da yetişen bir bitki türü olmaklar beraber ülkemizde de Doğu Karadeniz'de üretimi mevcuttur. Birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan turna yemişi, taze meyve olarak ve tatlılarda sıklıkla tüketilmektedir. Antioksidan içermesi sebebi ile bakteriler karşı vücudumuzda kalkan görevi üstlenmektedir.

TURNA YEMİŞİ NEDİR?

Yakut kırmızısı renkte ve oldukça mayhoş olan Amerikan turna yemişinin anavatanı Kuzey Amerika’nın kuzeydoğusundaki bataklıklardır. Kanada’nın doğusundan güneyde Georgia dağlarına ve batıda Minnesota’ya kadar uzanan bölgede doğal olarak yetişir. Turna yemişlerinin çoğu büyük ticari çiftliklerde yetiştirilip yiyecek ve içeceklere ve milyonlarca Şükran Günü sofrasına katılır. Turna yemişi başka birçok taneli küçük meyveyle, yaban mersini, kambur üzümü ve mavi yemiş de dahil olmak üzere, birlikte Vaccinium cinsine dahildir. Bitkinin İngilizce’deki karşılığı olan “cranberry”, “crane” (turna) ve “berry” (taneli küçük meyve) kelimelerinden geliyor olabilir.

TURNA YEMİŞİNİN FAYDALARI NELERDİR?