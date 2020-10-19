Turna yemişi nedir? Turna yemişinin faydaları nelerdir?
Turna yemişi ya da bilinen ismi ile kızılcık, Kuzey Amerika'da yetişen bir bitki türüdür. Antioksidan içermesi sayesinde vücudu bakterilere karşı koruyan turna yemişi, idrara yolu enfeksiyonlarını da azaltmaya yardımcı olur. Turna yemişi sofralarımızda tatlılarda sıklıkla kullandığımız ürünlerden biri olmuştur.
Turna yemişi Kuzey Amerika'da yetişen bir bitki türü olmaklar beraber ülkemizde de Doğu Karadeniz'de üretimi mevcuttur. Birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan turna yemişi, taze meyve olarak ve tatlılarda sıklıkla tüketilmektedir. Antioksidan içermesi sebebi ile bakteriler karşı vücudumuzda kalkan görevi üstlenmektedir.
TURNA YEMİŞİ NEDİR?
Yakut kırmızısı renkte ve oldukça mayhoş olan Amerikan turna yemişinin anavatanı Kuzey Amerika’nın kuzeydoğusundaki bataklıklardır. Kanada’nın doğusundan güneyde Georgia dağlarına ve batıda Minnesota’ya kadar uzanan bölgede doğal olarak yetişir. Turna yemişlerinin çoğu büyük ticari çiftliklerde yetiştirilip yiyecek ve içeceklere ve milyonlarca Şükran Günü sofrasına katılır. Turna yemişi başka birçok taneli küçük meyveyle, yaban mersini, kambur üzümü ve mavi yemiş de dahil olmak üzere, birlikte Vaccinium cinsine dahildir. Bitkinin İngilizce’deki karşılığı olan “cranberry”, “crane” (turna) ve “berry” (taneli küçük meyve) kelimelerinden geliyor olabilir.
TURNA YEMİŞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- İdrar yolu enfeksiyonunu azaltır. Böylece antibiyotik kullanımı da azalmış olur. Günde 240 ml turna yemişi suyu içen kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riski azalmaktadır.
- Tıbbi olarak antibakteriyel ve idrar sökücü olur değerlendirilmektedir.
- Turna yemişi aynı zamanda bir vitamin deposudur.
- Kan şekerini düşürür.
- Ağız ve diş hastalıklarına karşı yararlıdır.
- Antioksidan içeriği sayesinde vücudu bakterilere karşı korur.
- Mesane kasılmasını engeller.
- İştah kaybını engeller.
- İshali giderir.
- Böbrek iltihabını önler.
- Romatizmayı giderir.
- Ülsere karşı etkilidir.
- Damar sertliğini engeller.