Türkiye'nin en zehirli yılanını eliyle yakaladı: Bir anda saldırdı

Erzincan'ın Kelamiye ilçesinde bahçesine çuvallara saman doldurmak için giden Şaban Şahin isimli vatandaş, kendisine saldıran koca engerek yılanını eliyle yakalayarak fotoğraf çekildi.

İHA'da yer alan habere göre, öğle saatlerinde meydana gelen olayda yılanın kendisine saldırmaya çalıştığını ifade eden Şahin, ani bir refleksle yılanı boğazından yakaladığını söyledi.

180 CM UZUNLUĞUNDA

Yılan türünün bölgede genel olarak görüldüğünü belirten Şaban Şahin, yaklaşık 180 cm uzunluğundaki yılan ile fotoğraf çekildi.

Şahin, daha sonra eliyle yakaladığı koca engerek yılanını tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

55 YILAN TÜRÜNÜN EN ZEHİRLİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan koca engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.