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  • Türkiye'nin en zehirli yılanını eliyle yakaladı: Bir anda saldırdı
24 Eylül 2020 Perşembe 11:59 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin en zehirli yılanını eliyle yakaladı: Bir anda saldırdı

Türkiye'nin en zehirli yılanını eliyle yakaladı: Bir anda saldırdı
İHA

Erzincan'da bahçesine çuvallara saman doldurmak için giden Saban Şahin, Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinin koca engerek yılanını eliyle yakaladı. Bahçesinde çalıştığı sırada bir anda kendine saldırdığını söyleyen Şahin, yakaladığı yılanla fotoğraf çekildi.

Erzincan'ın Kelamiye ilçesinde bahçesine çuvallara saman doldurmak için giden Şaban Şahin isimli vatandaş, kendisine saldıran koca engerek yılanını eliyle yakalayarak fotoğraf çekildi.

İHA'da yer alan habere göre, öğle saatlerinde meydana gelen olayda yılanın kendisine saldırmaya çalıştığını ifade eden Şahin, ani bir refleksle yılanı boğazından yakaladığını söyledi.

180 CM UZUNLUĞUNDA

Yılan türünün bölgede genel olarak görüldüğünü belirten Şaban Şahin, yaklaşık 180 cm uzunluğundaki yılan ile fotoğraf çekildi.

Şahin, daha sonra eliyle yakaladığı koca engerek yılanını tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

55 YILAN TÜRÜNÜN EN ZEHİRLİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan koca engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.

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