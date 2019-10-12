Türkiye'nin, adında en çok harf olan ilçesi hangisidir?
Türkiye'nin, adında en çok harf olan ilçesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Türkiye'nin, adında en çok harf olan ilçesi hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
Türkiye'nin, adında en çok harf olan ilçesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Türkiye'nin, adında en çok harf olan ilçesi hangisidir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
A: Şereflikoçhisar
B: Marmaraereğlisi
C: Mustafakemalpaşa
D: Şebinkarahisar
Doğru cevap: Mustafakemalpaşa