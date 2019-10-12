Türkiye'nin, adında en çok harf olan ilçesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Türkiye'nin, adında en çok harf olan ilçesi hangisidir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Şereflikoçhisar

B: Marmaraereğlisi

C: Mustafakemalpaşa

D: Şebinkarahisar

Doğru cevap: Mustafakemalpaşa