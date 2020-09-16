16 Eylül 2020 Çarşamba 15:01 | Son Güncelleme:
Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
Tüm dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama kaydedildi. Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
Çin’de geliştirilen ve Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.
Faz 3 aşamasına Türkiye’de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez görüntülendi.