Saatler geri alındı mı? Türkiye'de şu an saat kaç?

Türkiye’de şu an saat kaç?” sorusu araştırılıyor. Saatler geri alındı mı, ne zaman değişiyor? Avrupa Kış saati uygulamasına 27 Ekim 2019 Pazar günü geçecek. Vatandaşlar, Türkiye’de de böyle bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının her sene, yıl boyu sürdürüleceği kararı daha önce Resmi Gazete’de yer almıştı. Yani saatler Türkiye'de geri alınmayacak.

TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak.

TÜRKİYE’DE ŞU AN SAAT KAÇTA?

Türkiye’de an itibari ile saat 10:39'dur.

AVRUPA'DA SAATLER GERİ ALINIYOR

Avrupa Kış saati uygulamasına 27 Ekim 2019 Pazar günü geçecek.

TELEFONU OTOMATİK SAAT MODUNDA OLANLAR DİKKAT

Telefonu otomatik modda olanların saatlerinin Avrupa saatine göre 1 saat geri alınmaması için telefonlardaki otomatik modun devre dışı bırakılması gerekiyor.

İşte bunun için yapmanız gerekenler...

Android: Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Genel" e tıklayın. Daha sonra "Tarih ve saat" kısmına gelerek, işaretli olan "Otomatik tarih ve saat" alanını devre dışı bırakın.

İOS: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Genel" alanına gelerek "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakarak, manuel olarak saatinizi ayarlayın.