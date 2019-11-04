Türkiye'de rap konuşulacak!

Madem kasım-aralık geldi ve dört bir tarafın “Bu yıl nasıl geçti” listeleriyle dolması yakındır, o halde biz sorarak başlayalım: Bu yıl en çok ne dinlediniz? Zihninizi şöyle bir yokladığınızda, bilinçli olarak olmasa da “sokağın sesi” olarak aklınıza gelen şarkıların ezici çoğunluğu Türkçe rap örnekleriydi. “Çukur” dizisini artık kulağımızda Gazapizm yankılanmadan düşünemiyoruz mesela. Ya da Ceza ve Ben Fero’nun da yer aldığı “Fight Kulüp”ün meşhur nakaratındaki “Köpürürsün blub, blub, blub” beynimizde illa ki en az bir kez yankılandı.

Türkçe rap bu patlama yılına bir günde gelmedi tabii ki. 1990’larda Berlin’in meşhur Türk mahallesi Kreuzberg’de doğduğunu kabul edebiliriz. “Küçük İstanbul”un gençleri ırkçılara, Almanya’ya, anne-babalarına karşı seslerini yükseltmek için hip hop’a sarılmışlardı. O kaynayan dünyadan Türkiye’nin haberinin olması için 1995’teki Cartel fenomeninin yaşanması gerekti. “Cehennemden çıkan çılgın Türk”ler, bugünlere kadar uzanan çeyrek asırlık bir kültürün işaret fişeğini yaktı.

Daha sonra kâh yükseldi kâh gözden uzak kaldı ama Türkçe rap daima popüler müziğin hesaba katılması gereken bir unsuru oldu. Kendi değer yargılarının, hayata bakışının yanı sıra giyim tarzını, jargonunu ve tabii yıldızlarını yarattı. Hatta, özellikle bu yıl yakından şahit olduğumuz üzere, kendi kavga gürültüsünü de…

fizy İstanbul Müzik Haftası’nda gövde gösterisi

Şüphesiz ki “Türkçe rap’in en büyüğü” diye bir etiket varsa, bunu 2002’deki “Med Cezir” albümünden beri sayısız hit şarkı yapmış olan Ceza hak eder. “Meclis-i Ala”, “Holocaust”, “Rapstar”, “Neyim Var ki”, “Sus Pus”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” çok sayıda şarkısını bir çırpıda sayabiliriz. Ceza aynı zamanda fizy İstanbul Müzik Haftası’nda 7 Kasım’da sahneye çıkacak.

O gün Volkswagen Arena’da Türkçe rap’in tek temsilcisi Ceza olmayacak. “Heyecanı Yok” ile sadece bir hit üretmekle kalmayıp günlük konuşmaya kalıp cümle sokmayı başaran Gazapizm, bu yılın en çok ses getiren rap’çilerinden Anıl Piyancı ve türün az sayıdaki kadın temsilcilerinden Ayben de sahnede olacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamındaki konsere gelenler Nova Norda, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar, Sansar Salvo, Alaturka Mavzer ve Baneva’yı da dinleyebilecek. Yani sataşmaları kadar ortak çalışmaların, yakın arkadaşlıkların da bolca görüldüğü Türkçe rap camiasının bir nevi gövde gösterisi olacak.

Meraklısı zaten akın edecektir. “Nedir bu bütün yıl duyduğum Türkçe rap” diye merak edenler için de 7 Kasım canlı canlı, iyi bir başlangıç olabilir.

Türkiye’de rap konuşulacak

Eğer öncesinde rap müziğe dair koyu bir sohbete de tanık olmak isterseniz müzik yazarı ve psikolog Tolga Akyıldız’ın moderatörlüğünde Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı’yı dinlemek üzere Volkswagen Arena’da yerinizi alabilirsiniz. Türkiye’de Rap başlıklı etkinlik 15.30’da Bettle Loung’da ücretsiz olarak gerçekleşecek. Hızlı davranan yerini alır!

Festival her gün dopdolu!

Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 9 Kasım’a dek; Volkswagen Arena başta olmak üzere Moda Kayıkhane, Kadıköy Sahne ve IF Performance Hall Beşiktaş ile şehre yayılacak. 8 Kasım’da pop müziğe yön veren isimler Volkswagen Arena’da bir araya gelecek. Eda Baba ile başlayacak gün; Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen, maNga ile devam edecek ve Kenan Doğulu ile muhteşem bir kapanış gerçekleşecek. fizy’nin ana sponsorluğunda SM Production organizasyonuyla düzenlenen festivalde 9 Kasım ise rock ve metal müziğe ayrıldı. Pilli Bebek, Moğollar, Norm Ender, Pentagram, Haluk Levent ve Teoman seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserler başlamadan önce 15.30’da gazeteci Sinem Vural’ın Pentagram’la yapacağı Heavy Metal Müziğin Ülkemizdeki Serüveni başlıklı sohbetini izleyebilirsiniz. fizy İstanbul Müzik Haftası’nın kapanışını ise; Volkswagen Arena’da DJ Nikki ve Shantel yaparken; Kadıköy Sahne’de ise 90’lar Türkçe Pop Party ile DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge set başında olacak.