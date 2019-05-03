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  3. Türkiye'de Ramazan, Ramazan boyunca 19.00da 24 TVde...

Türkiye'de Ramazan, Ramazan boyunca 19.00da 24 TVde...

Türkiye'de Ramazan, Ramazan boyunca 19.00da 24 TVde...

5 Mayıs Pazartesi günü, ‘Türkiye’de Ramazan – İftar’ programının ilk konuğu; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım…

24 TV, her gün iftar saatinde canlı yayınlanan “Türkiye’de Ramazan - İftar” programıyla evlerinize konuk oluyor.

İslam âleminin en kutsal ayı olan; huzur, yardımlaşma, bereket ve sevgiyi bir arada yaşadığımız Ramazan ayında, Fehmi Atay değerli konukları ve keyifli sohbetiyle “Türkiye’de Ramazan - İftar” programı ile ekrana geliyor.
Tarihi Ümraniye Hekimbaşı Av Köşkü’nden canlı yayınlanacak programda İstanbul ve Türkiye’nin farklı noktalarından muhabir bağlantılarıyla Türkiye’den Ramazan esintileri sunuluyor. 

Eski Ramazan geleneklerinin de hatırlanacağı programda, dualar okunurken ayet, hadis ve kıssalara da yer veriliyor.
Ramazan ayı ve oruçla ilgili merak edilenler ise İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül tarafından cevaplanıyor.
 
Zenginin fakirle, sofraların bereketle, dillerin zikirle buluştuğu, bin aydan daha hayırlı olan Ramazan’da her gün iftar saatinde 24 TV’de buluşalım.

“Türkiye’de Ramazan - İftar” Ramazan Ayı Boyunca Her Gün 19.00’da 24 TV’de…

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