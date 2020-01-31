Türkiye'de panik yaratan koronavirüs iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs şüphesiyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne yatırılan Çinli çocukta mevsimsel bir grip türü olan ‘Influenza B’ tanısı konduğunu söyledi. Bakan Koca, bu çocuğa ilişkin Corona teşhisinin, bilgisayar üzerinde ‘öntanı’ yerine ‘kesin tanı’ şıkkının işaretlenmesi nedeniyle yanlışlıkla yazıldığını söyledi.

Bakan Koca, altı yaşındaki Çinli çocukla ilgili Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılan tetkik sonucu mevsimsel bir grip türü olan ‘İnfluenza B’ tanısının konduğunu söyledi.

Koca, eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından açıklanan, çocuğa ‘Corona Virüs’ kesin tanısının konduğu yönündeki işlemin hekim hatası olduğunu kaydederek, şunları söyledi: