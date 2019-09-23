Türkiye'de ilk saldırı! Balon balığı çocuğun parmağını kopardı

Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden kıyılarımıza gelen göçmen türler, denizlerimizde büyük tehlike yaratıyor.

Lesepsiyen balık türleri olarak adlandırılan canlılardan en az 100 adedinin Akdeniz'de yaşadığı tahmin ediliyor. Bu türlerin 60'dan fazlası da kıyılarımızda görüldü. O türlerden biri, keskin dişleriyle balıkçı ağlarına zarar veren benekli balon balığı.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, benekli balon balığınin ilk saldırısı Mersin Anamur'da gerçekleşti. Ailesiyle memleketi Anamur'un Kaledran köyüne giden 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının son boğumu, bu balık tarafından kopartıldı.

SIĞ YERDE ISIRDI

Ağustos ayında meydana gelen olay sırasında küçük kızın tek başına denizde olduğu belirlendi. Kaledran sahilinde denize girerken acı içinde bağıran kızının yanına giden baba Bahadır D., balon balığını gördüğünü belirterek o anları anlattı:

"Su derin değildi, kızımın beline ancak geliyordu. Kızımın çığlığını duyunca yanına koştum. Kızımın parmağının koptuğunu gördüm ve suya baktım. Balon balığının ayaklarımın dibinde olduğunu fark ettim. O sırada yardıma gelen akrabalarım da balığı gördü. Parmağının bir kısmını kaybeden kızım çok korktuğu için artık denize girmeyeceğini söylüyor. Bu psikolojiden kurtulması zor olacak. Herkes dikkatli olsun, balon balığı çok saldırgan."

ANİDEN VE ÇOK HIZLI ISIRMIŞ

Parmağı kopan küçük kızı muayene eden Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) Yönetim Kurulu Uyesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tip Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selin Gamze Sümen, "Isırığa bağlı gelişen kopmanın çok hızlı ve ani olduğu anlaşılıyor. Bu türün biyolojisindeki bu özellik dikkat çekici. Yara yerinin iyileşmesi zaman alıyor. Psikolojik açıdan da destek verilmeli ve olayın etkisini atlatması için çaba gösterilmeli. Özellikle yaz aylarında denize girenler deniz canlıları ve ortam koşulları ile ilgili uyarıları dikkate almalı ve çocuklarını korumalılar. Canlıların meraktan ve korku nedeniyle bu tür saldırgan davranışları sağlik açısından da önlem almamızı gerektiriyor" dedi.

"İSTİLASINA KARŞI ÖNLEM ALINMALI"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Oğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu, "Benekli balon balığı istilasına karşı etkin önlemler alınmaması durumunda yaşanılan sosyoekonomik v ekolojik kayıpların artarak devam edeceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Insan sağlığına olumsuz etkileri hakkında mutlaka daha fazla sayıda halkı bilinçlendirme faaliyeti düzenlenmesi gerekiyor" dedi.