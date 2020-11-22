Türkiye'de ilk korona vakası ne zaman başladı? Dünyada ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?

2019 yılı itibarıyla hayatımıza yerleşen yeni tip koronavirüs salgını güncelliğini ve önemini korumaya devam ediyor. İlk kez ateş, öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan salgın sonrası Türkiye'de ve dünyada tedbirler alınıyor. Peki, Türkiye'de ilk korona vakası ne zaman başladı? Dünya ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?

TÜRKİYE'DE İLK KORONA VAKASI NE ZAMAN ÇIKTI?

Türkiye'de ilk korona vakası 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Diğer ülkelere göre daha geç başlayan salgın hakkında ilk açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca'nın açıklamaları ise şu şekildeydi:

"Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır.

DÜNYA İLK KORONAVİRÜS VAKASI NEREDE GÖRÜLDÜ?

Dünya'da ise Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkmış kısa süre içinde genele yayılmıştı.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

COVID-19 öksürme, hapşırma, konuşmayla yayılan damlacıkların solunması veya virüs bulunan yüzeylere dokunduktan sonra ellerin burun, ağız ve göze götürülmesi yoluyla bulaşır.