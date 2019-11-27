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  3. Türkiye'de ilk kez 'flakka' isimli uyuşturucu kullanan bir kişi görüntülendi

Türkiye'de ilk kez 'flakka' isimli uyuşturucu kullanan bir kişi görüntülendi

Dünyada hızla yayılan, bağımlıyı adeta zombiye çeviren 'flakka' isimli sentetik uyuşturucu Türkiye'de ilk kez görüntülendi. Mersin Sanayi Sitesi'nde çekilen görüntülerde 'flakka' isimli uyuşturucunun etkisiyle 'zombiye' dönüşmüş bir kişinin yerde acı çektiği görülüyor.

Sinan Turp / aksam.com.tr

Mersin Sanayi Sitesi'nde bir gencin, insanları adeta zombiye çeviren 'flakka' isimli sentetik uyuşturucunun etkisine maruz kaldığı bir amatör kamera tarafından ilk kez görüntülendi. 

ZOMBİ HAPI NEDİR-TIKLA ÖĞREN 

Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 

Flakka isimli uyuştucu kullanan gencin, nasıl bir tepki vereceğini bilmeyen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yerde acılar içinde kıvranan gence polis ekipleri tarafından kendine ve çevredekilere zarar vermemesi için kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı. 

Geçtiğimiz haftalarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne gelen gelen bir postayla İstanbul’da ilk kez yakalanmıştı.


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