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  • Türkiye'de en zehirli tür olarak bilinen engerek yılanını eliyle yakaladı
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:18 | Son Güncelleme:

Türkiye'de en zehirli tür olarak bilinen engerek yılanını eliyle yakaladı

Türkiye'de en zehirli tür olarak bilinen engerek yılanını eliyle yakaladı
İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi, Türkiye'de en zehirli tür olarak bilinen 'koca engerek' yılanını eliyle yakalayarak poşete koydu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde incir toplayan Abdulkadir Aydın, kurumuş otlara bastığında bacağına sarılan ‘koca engerek’ yılanını kafasından tutarak kendisini ısırmasını engelledi. Yılanı elle yakalayarak kutuya koyan Aydın, internetten yılanın türüne baktığında zehirli koca engerek olduğunu öğrendi.

İHA'da yer alan habere göre, Aydın, “Öğle saatlerinde incir toplamak üzere sarp ve taşlık bölgede olan ağaçların arasına gittim. İncir topladığım esnada kuru ot yığınını fark etmedim bastım ve yılan ayağımı sarıldı. Çorap ve pantolon olduğu için bana zarar veremeden yakaladım. Bu yılan türünü daha öncede görmüştüm. Hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyordum. Kendisini rahatsız etmediğiniz sürece saldırmaz ve ısırmaz. Bende yılanı poşete koydum. Daha sonra doğaya salacağım” diye konuştu.

<div>Editör: Duygu Gecü Yüzseven</div><p><span>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</span></p><p><a href='htt

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