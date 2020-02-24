Türkiye'de adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!
"Türkiye'de adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 24 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…
"Türkiye'de adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır?" sorusu geceye damgasını vurdu! Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Türkiye'de adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır?
A: A
B: B
C: K
D: M
Doğru cevap: C K
K harfi ile başlayan şehirler:
– Kahramanmaraş
– Karabük
– karaman
– Kars
– Kastamonu
– Kayseri
– Kırıkkale
– Kırklareli
– Kırşehir
– Kilis
– Kocaeli
– Konya
– Kütahya