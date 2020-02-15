Türkiye-Almanya hattındaki çetenin yöntemine AKŞAM ulaştı! Yaşlı Almanlara senaryolu tuzak

Devrim TOSUNOĞLU

Türkiye’de kandıracak kişi bulamayan telefon dolandırıcıları, rotayı Almanya’ya çevirdi. Özellikle yaşlı Almanları kandırıp 21 milyon lira vurgun yapan Feridun Ö. liderliğindeki çete çökertildi. AKŞAM, İstanbul Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince deşifre edilen çetenin yöntemlerine ulaştı.

ÇÖPÇÜ KILIĞINA GİRDİLER

Feridun Ö.’nün özellikle yaşlı Almanlar hakkında bilgi toplanmasını istediği saptandı. Daha sonra çöpçü kılığına giren çete üyesi, hedefteki şahısların sokağına yerleşti. Bu kişi dolandırılacak yaşlılarla selamlaşıp kendisini gösterdi.

KOD ADI: OLIVER MÜLLER

Yaşlıları telefonla arayıp kendisini “Polis şefi Oliver Müller” olarak tanıtan diğer çete üyesi “Sokağınızda çöpçü kılığında Rumen uyruklu şüpheli yakalandı. Son günlerde evinizin önünde böyle birini gördünüz mü?” diye sordu.

HIRSIZLIK KORKUSU

Yaşlı Almanlar korkuya kapılırken dolandırıcılar, “Şüphelinin üzerinden anahtar ve maymuncuk çıktı. Büyük bir hırsızlık şebekesini takipteyiz. Eviniz de hedefte” diyerek planı uyguladı. Paniğe kapılan mağdurlar, tüm mücevherleri ve parayı güvence altına alınması için polis sandıkları dolandırıcılara teslim etti.

SEVGİLİYE HEDİYE İŞYERİ

Lüks hayat süren çete elebaşı Feridun Ö.’nün Pendik’te yatırım için dönerci açtığı belirlendi. Çete üyesi T. K.’nın da sevgilisi E.A.’ya Antalya’da güzellik merkezi açtığı ortaya çıktı.

ESKİ FUTBOLCU DA ŞEBEKE ELEMANI

Bir dönem Altay’da forma giyen eski futbolcu Tahir K.’nın da soruşturmada adı geçtiği ortaya çıktı. İyi derecede Almanca bilen Tahir K.’nın, şebeke elemanlarıyla bağlantılı çalıştığı belirlendi.