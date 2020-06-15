Türkiye yurt dışı uçuşlar başladı mı? Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere yapılacak?

Türkiye yurt dışı uçuşlar için yeniden başlamanın heyecanını yaşıyor. Salgın sonrası normalleşme planının açıklanmasının ardından kademeli olarak uçak seferleri düzenlemesi yapıldı. Böylelikle yurt dışı uçuşlar için hava yolu şirketleri faaliyetlerine devam edebilecek. Yurt dışı uçuşların hangi ülkeye yapılacağı merak edilirken, uçuşlar hakkındaki açıklamaları Türk Hava Yolları yapmıştı. Eklenen son haliyle Türkiye yurt dışı uçuş takvimi sizlerle...

TÜRKİYE YURT DIŞI UÇUŞLAR BAŞLADI MI?

Korona virüsü salgını nedeniyle yurt dışına yapılacak olan uçuşlar geçici süreliğine askıya alınmıştı. Bu kararın alınmasında ülkelerin, sınırlarını kapatması da önemli bir yer teşkil ediyordu. Salgın sonrası normalleşme süreciyle birlikte, yurt dışı uçuş planlamaları da yeniden yapıldı.

Buna göre; yurt dışı uçuşlar 10 Haziran itibariyle başlamış bulunuyor. Türk Hava Yolları ise uçak seferlerine dair ayrıntılı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden duyurmuştu. Bakan Adil Karaismailoglu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır" demişti.

YURT DIŞI UÇUŞLAR HANGİ ÜLKELERE YAPILACAK?

Yurt dışı uçuşların ilk etapta gerçekleştirileceği ülkeler ise belirlendi. Bakan Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz” demiş ve eklemişti: “Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık."

Son dakika bilgisine göre İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ortak basın açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’la olan uçuşların 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.