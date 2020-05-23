Türkiye, yerli askeri sağlık ürünlerini açıklayacak

Dünyada ilk kez tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergileme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı, 9-10 Haziran 2020'de yapılacak. 40’ı aşkın ordudan heyetlerin katılacağı etkinlikte, koronavirüs nedeniyle hayati önem kazanan sahra tipi solunum cihazının ve hidroksiklorokinin yerli üretilmesi ile ilgili ayrıntılar açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) Savunma Daire Başkanı Dr.Gen.Müh.Burçak Çabuk tarafından, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) bünyesinde iki önemli ürünün yerli üretimi ve ayrıntıları ile ilgili açıklamalar yapılacak:

1. Dünyanın koronavirüs ile ihtiyacı olan ve talebi karşılanamayan Sahra Tipi Solunum cihazının nasıl yerelleştirildiği ve üretime başlanıldığı,

2. Çin’den getirilen ve koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın dünyada bulunamayan hammaddesi hidroksiklorokinin yerli imkanlarla üretime başlaması.

HİDROKSİKLOROKİN, TÜRKİYE’DE YERLİ OLARAK ÜRETİLECEK

Koronavirüs ile mücadelede kullanılan ilacın hammaddesi olan hidroksiklorokin sülfatın kullanıldığı ilaç ilk olarak aralarında Türkiye’nin olduğu sınırlı sayıda ülkeye satışına izin verilmişti. Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın hidroksiklorokin hammaddeli ilacı kendisinin kullandığını açıklamasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Hindistan’ın elinde tuttuğu hammaddenin satışını yasaklamasıyla ülkeler arasında diplomatik krizin fitilini ateşlemişti. Türkiye, dünyanın peşinde koştuğu hidroksiklorokin sülfatı kendi üretmeye hazırlanıyor.

YERLİ SAHRA TİPİ SOLUNUM CİHAZININ AYRINTILARI AÇIKLANACAK

Türkiye’nin ayrıntılarını açıklayacağı yerli üretim Sahra Tipi Solunum Cihazı, MKEK’de üretilmeye başlandı. Talep her geçen gün artmasına rağmen, dünyada üretimin cevap verememesi ülkeler arasında diplomatik krizlere sebep oluyor. Yerli üretim Sahra Tipi Solunum Cihazı ile Türkiye büyük bir ihtiyacı karşılamış oluyor.