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Türkiye sınırındaki kampta yürek yakan olay!

Türkiye sınırındaki kampta yürek yakan olay!

SURİYE rejiminin İdlib’in güneyine saldırıları nedeniyle Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı’na yerleşen Rahin ailesinin 7 aylık bebeği Abdulvahip soğuktan donarak hayatını kaybetti.

İdlib’in güneyinde yaşayan 5 çocuklu Ahmet Abdulkadir ve Semiha Rahin çifti, rejimin yoğun bombardımanı nedeniyle 2 ay önce tüm eşyalarını bırakıp kaçarak çadır kurmak için güvenli bir yer aramaya başladı. Bir süre boş arazilerde derme çatma çadırlarda yaşayan aile, geçen ay Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı’nda briketle örülen bir odaya yerleşti. Savaşın gölgesinde maddi zorluklar yaşayan aile, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu gecelerde sobasız şekilde kış mevsiminin çetin şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Ailenin en küçük oğlu 7 aylık Abdulvahip Rahin battaniyeye sarılı olarak uyuduğu gece donarak hayatını kaybetti.

KOMŞULARIMIZ SOBA VERDİ

Bebeğin annesi Semiha Rahin, o geceyi şöyle anlattı:

“Akşam uyumadan önce bebeğimin yemeğini yedirdim, oyun oynadık. Güldük, eğlendik sonra yatırdım. Sabah kalktığımda kıpırdamıyordu. Hastaneye götürdük. Doktorlar çocuğun 2 saat önce öldüğünü söylediler. Burada hava çok soğuk donuyoruz. Allah bize ve çocuklara yardım etsin. Hepimiz Allah’a emanetiz. Daha önce sobamız yoktu. Komşularımız yardım toplayarak bize verdi."

(DHA)


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