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  3. Türkiye sallanıyor! Erzurum'un ardından Çanakkale'de de deprem

Türkiye sallanıyor! Erzurum'un ardından Çanakkale'de de deprem

Türkiye sallanıyor! Erzurum'un ardından Çanakkale'de de deprem

Erzurum'da saat 12.57'de meydana gelen 4.1 şiddetinde depremin ardından saat 14.34 sıralarında merkez üssü Çanakkale Yenice olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.34 sıralarında merkez üssü Çanakkale Yenice olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 10.6 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

ERZURUM DA SALLANDI

Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 12.57'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 6.1 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

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