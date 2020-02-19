Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! Videosu izlenme rekoru kırdı!

Beş ayda 250 kitap okuyan ve okuduğu kitaplar arasında yaşının çok daha ötesinde eserler bulunan Atakan, videoda kullandığı ifadelerle ve kendisinden emin tavırlarıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Atakan’ın görüntülerini ‘Dahi Çocuk’ olarak paylaştı.

Felsefe kitaplarıyla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan ve örneklerle cevap veren Atakan, henüz 10 yaşında olmasına rağmen kitaplara olan ilgisiyle büyük beğeni topladı.

Atakan'ın binlerce beğeni alan ve sayısız kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüleri TT listesine üst sıralardan girdi.

Yaşıtlarına oranla bilgisiyle parmak ısırtan çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman’la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.