Türkiye-KKTC hattında 120 milyon TL'lik vurgun! Yasadışı bahis üssü 40 metrelik yat

İstanbul Siber Suçlarla Şube ekipleri, KKTC merkezli ‘Elexusbet’ internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynattığını belirledi. 6 aylık takip sonucu çetenin Şişli’de ofis kurduğu, bahis oynayanlara banka üzerinden para yatıracakları bir sistem oluşturduğu ve özel kuryelerle Kıbrıs’a kişi başı 30-50 bin dolar taşındığı saptandı. Şebeke yöneticileri, canlı destek hattı çalışanları, banka ve ödeme sorumluları tek tek tespit edildi. 12 Ağustos’ta İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda çete lideri Zeynel B., Bodrum’da ‘Minalli’ adlı 40 metrelik lüks yatta, kız kardeşi Esra B. ise Bebek’te yakalandı.

120 MİLYONLUK HESAP



Operasyonda ilk kez uluslararası yasadışı bir bahis sitesinin sahibi yakalanırken, gözaltına alınan 58 şüpheli arasında bir otel sahibinin de bulunduğu öğrenildi. Aramalarda 220 cep telefonu, 347 SIM kart, 26 bilgisayar ve 1 tabanca ele geçirildi. Bahisten elde edildiği değerlendirilen 96 bin lira, 300 bin dolarla bir miktar dövize el konuldu. Şebekenin tespit edilen hesap hareketinin ise 120 milyon lira olduğu belirtildi.

ELEBAŞI KARDEŞLER TUTUKLANDI



Adliyeye sevk edilen 39 zanlıdan aralarında Zeynel ve Esra B. kardeşlerin de olduğu 3 kişi tutuklandı, 6 kişi ev hapsine çarptırıldı. 30 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.