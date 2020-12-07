Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) nedir? TYS ücreti ne kadardır?

Yunus Emre Enstitüsü (TYS), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil yeterliliklerini ölçebilmek adına bir sınav geliştirmiştir. Bu sınava Türkçe Yeterlilik Sınavı yani bilinen adıyla TYS adı verilmiştir. Türkçe Yeterlilik Sınavı, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülmüş olduğu bir muafiyet sınavıdır. Bu sınavı başarı ile veren adaylara Türkçe Yeterlilik Belgesi verilmektedir. İşte TYS ile ilgili merak edilenler...



Ülkemiz son yıllarda yabancı öğrencilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Söz konusu öğrencilerin üniversitelere kabul edilmesinin kolaylaştırılması ve Türkçe seviyelerinin doğru ölçütler baz alınarak değerlendirilmesi açısından Türkçe Yeterlilik Sınavı büyük önem taşımaktadır. Hedef ileride Türkçenin uluslararası geçerliliğe sahip standart sınavı olmasıdır.

TYS sınavı iki oturumda gerçekleşmektedir. 1. oturumda adayların okuma, yazma ve dinleme becerileri ölçülürken, 2. oturumda konuşma seviyeleri ölçülmektedir. Birinci oturum okuma 60, dinleme 45 ve yazma 60 olmak üzere toplam 165 dakikadan oluşmaktadır. İkinci oturumda ise bağımsız konuşma 5, karşılıklı konuşma 10 olmak üzere 15 dakikadan oluşur. İki oturumun yani sınavın toplam süresi ise 180 dakikadır.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12,5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2, 71-88 arası puan alan adaylara C1, 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.

TÜRKÇE YETERLİLİK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Türkçe Yeterlilik Sınavı’na girerek alacağınız Türkçe Yeterlilik Belgesi ile ülkemizde yer alan üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan Türkçe hazırlık sınıflarından muaf olabilirsiniz. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere TYS bir muafiyet sınavıdır.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler, Türkiye’deki üniversitelere başvuru ve kabul için Türkçe dil yeterliğini belgelendirmesi gereken öğrenciler, yurt dışında çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen tercümanlar, kısacası Türkçe dil yeterliğini ölçmek isteyen herkes TYS’ye girebilir.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkçe Yeterlilik Sınavı başvurusu, Ankara’da yer alan Yunus Emre Enstitüsü veya yurt dışında Türk Kültür Merkezleri üzerinden yapılmaktadır. Bizzat giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

TYS, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında her sene üç kez yapılmaktadır. Ancak taleplerin fazla olması sebebiyle sınav sayısı arttırabilir. TYS, Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Enstitünün işbirliği içerisinde bulunduğu kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları genel itibariyle sınav yapıldıktan 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yeterlilik belgeleri kargolara teslim edilmektedir.

TÜRKÇE YETERLİK BELGEMİ KAYBETTİM. NE YAPMALIYIM?

Türkçe Yeterlilik Belgesini kaybeden aday bir kereye mahsus yeniden belgeyi çıkartma talebinde bulunabilir. Ancak bu durumda baskı ve gönderim masraflarını karşılaması gerekmektedir.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI ÜCRETİ NE KADARDIR?