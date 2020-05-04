Türkçe bile yazamayan çete 'pes' dedirtti! Polis kılığında hemşeriye gasp

İstanbul Bağcılar’da kendilerini polis olarak tanıtan çete üyelerinin, sahte polis kimliği göstererek yolda durdurdukları kişilerin cep telefonu, elektronik eşya ve paralarını gasp ettikleri öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandıkları sivil aracın kiralık olduğunu belirledi.

3’Ü DE TUTUKLANDI



Kiralama şirketi üzerinden şüphelilerle buluşma sağlandı. Randevuya gelen Suriye uyruklu Razgar S. (26), Muhammed B. (28) ve Ahmet El E. (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı da mahkemece tutuklandı.

BU NE CESARET!



Polis kimliğinin sahte olduğu bozuk Türkçe kelimelerden hemen anlaşılıyor. Zanlılar buna rağmen en az 16 kişiyi bu kimlikle gasp etti.

EVLERE BASKIN YAPMIŞLAR



Şüphelilerin 15 Mart’ta Merkez Mahallesi’ndeki bir evde 10 Suriyeliye ait 8 telefonu, 29 Nisan’da Kazım Karabekir Caddesi’nde yürüyen 2 Suriyeliye ait 2 telefon ve 700 TL’yi, aynı tarihte İnönü Mahallesi’ndeki bir evde de yine 4 Suriyeliye ait 3 telefon, dizüstü bilgisayar ve 200 TL’yi gasp ettikleri öğrenildi.

DHA