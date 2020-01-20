Türk ressamın hatıraları, dikiş kağıtlarına döküldü Londra'da sergilendi

Dünyaca ünlü Türk ressam Didem Ünlü’nün annesine ait dikiş kağıtlarına aile arşivlerindeki fotoğrafları aktardığı sergide, şimdi ile geçmiş hafızası arasında bir köprü kuruluyor.

Ünlü Türk ressam Didem Ünlü’nün aile fotoğraflarından yola çıkarak oluşturduğu serisi, gayrimenkul sektörünün global isimlerinden Peker Holding sponsorluğunda, “An(ı) Meselesi / Memory Matters” adıyla, 14 – 26 Ocak tarihleri arasında Londra’da The Fitzrovia Gallery’de sergileniyor. Ülkemizin yanı sıra yurt dışında da önemli başarılara imza atan sanatçımız, bu son sergisinde, yarattığı aile portreleriyle sanatseverleri, bilmenin ve hatırlamanın tarih ile şimdi bağlamındaki yolculuğuna çıkarıyor.

Buluntu malzemelerin verdiği heyecanı farklı çalışmalarına yansıtan Ünlü, bu kez de annesinin dolabından bulduğu dikiş kağıtları üzerine hatıralarını işliyor. Sanatı zamanı durdurmak, konu aldığı insanları ölümsüzleştirmek ve toplumsal bilincimizin havuzuna veri eklemek için kullanan Ünlü’nün sergisi, Londra’da sanatseverlerin büyük ilgisini toplamayı başardı.

Fotoğraftaki “an”dan bugüne yolculuk

1993 yılından bu yana Londra’da yaşayan sanatçı, babasının Alzheimer hastalığına yakalanmasıyla birlikte, aile fotoğraflarına beraber bakmanın ikisi için bir rutine dönüştüğünü söylüyor. Serinin ortaya çıkmasında bir başlangıç noktası olan bu rutin, ressamın hafızanın genel olarak gücünden etkilenmesini sağlamış. Sanatçı, fotoğraftan aldığı bir an’ı başlangıçtan bitişe kadar süreç içeren bir resme dönüştürüyor.

Kolaj tekniğinin kullanımının serinin kavramsal çerçevesini desteklediğini söyleyen Didem Ünlü: “Katmanlar yaratarak kendi kişisel tarihimi oluşturmak ve kendi katmanlarımın arasında; aile, kadın, çocuk, kimlik, benlik ve hafıza gibi kavramlarla buluşmak istedim. Bu buluşma sonunda da toplumsal bir aile hafızası oluşturmayı hedefliyorum. Kolaj tekniğini kullanarak ürettiğim son dönem çalışmalarım üst üste yığılmalarla bu katman oluşturma isteğime görsel uyumluluk açısından da ulaşmama yardımcı oluyor” diyor.

TÜRK SANATÇILARIN ELİNDEN TUTUYOR

Londra’nın en ünlü galerilerinden The Fitzrovia Gallery’de düzenlenen serginin sponsorluğunu üstlenen Peker Holding, Türk gayrimenkul sektörünün yurt dışındaki önde gelen temsilcileri arasında bulunuyor. Bugüne kadar Almanya ve İngiltere’de 20’ye yakın projeyi hayata geçiren Peker Holding aynı zamanda imza attığı sosyal farkındalık projeleriyle de dikkat çekiyor.

Sanatı toplumsal kalkınmanın en önemli unsuru olarak gören; bu kapsamda sanatı odağına olan çok sayıda projenin sponsorluğunu üstlenen şirket, özgün eserleriyle dikkat çeken genç müzisyen ve ressamların elinden tutarken; Türk sanatının dünyanın farklı coğrafyalarından tanıtılması için de var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

ÖZGÜN TÜRK MÜZİĞİNİ DÜNYADA TANITACAK

Bu kapsamda Peker Holding destekleriyle hazırlanan ve özgün Türk müziği eserlerinden oluşan bir albüm çalışmasının da yakın zamanda Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde piyasaya çıkması bekleniyor. Sanat projelerinin yanı sıra, faaliyette bulunduğu bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişimini de öncelikleri arasında gören Peker Holding’in, Londra’da gerçekleşletirdiği toplumsal farkındalık projeleri de İngiliz basınının gündemine taşınmıştı.

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