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  3. Türk pilottan Anzak Günü'nde Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu

Türk pilottan Anzak Günü'nde Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu

Türk pilottan Anzak Günü'nde Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü'nde, Türk pilot Reha Ekinci 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.

Avustralya’da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü’nde, Türk pilot Reha Ekinci 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.

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