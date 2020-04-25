Türk pilottan Anzak Günü'nde Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu
Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü'nde, Türk pilot Reha Ekinci 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.
Avustralya’da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü’nde, Türk pilot Reha Ekinci 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.