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  3. Türk eseri Londra'da 4 milyon liraya satıldı

Türk eseri Londra'da 4 milyon liraya satıldı

Türk eseri Londra'da 4 milyon liraya satıldı

480 yılık İznik Çinisi tabak İngiltere'de yapılan müzayedede 4 milyon liraya satıldı.

Londra merkezli müzayede evi Sotheby's "İslam Dünyasının Sanatları" başlıklı koleksiyonunu 1 Mayıs'ta açık artırmaya çıkardı. Müzayedede satılan 1530 yılına ait Haliç desenli İznik çinisinin fiyatı dudak uçuklattı. 

İznik çinisi tabağa müzayede öncesi 300 bin ile 500 bin sterlin (2 milyon 300 bin ile 3 milyon 800 bin lira) fiyat öngörüldü. Türünün nadir örneklerinden olduğu belirtilen çininin bir benzeri de British Museum koleksiyonunda yer alıyor. 1 Mayıs'ta antika tutkunları ile buluşan İznik çinisi tam 531 bin sterline alıcı buldu. Yani 4 milyon 135 bin Türk lirasına satıldı. 

Müzayedenin en değerli parçası olan 1530 yılına ait Haliç (Altın Boynuz) desenli çini tabak, 28.2 cm boyunda. Dar flanşlı ağız kenarlı, yuvarlak formlu, kenarları ince eşleştirilmiş çizgiler, çiçek frizleri ve paletler ile boyalı. 

(İHA)

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