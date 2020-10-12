Türk anne, 9 bin km uzakta oğlu için tek başına mücadele veriyor! Japonya'da evlat nöbeti

Japon Ataru Kobayashi, sosyal medyada tanıştığı mimar Sema Tekin’le buluşmak için İstanbul’a geldi. Âşık olan çift, 2013’te evlendi, bir de erkek çocukları oldu. Kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan ancak bir mesleği olmadığı oraya çıkan Japon damat, çalışmayınca evin geçimini genç kadın sağladı. Ataru Kobayashi, zamanla asabileşti. Eşine kötü davranan adam, kadının ilk evliliğinden olan oğlunun tartıştığı bir çocuğu darp edince davalık oldu.

KARİYERİNİ FEDA ETTİ



Bir süre sonra ailesini Türkiye’de bırakıp Japonya’da giden Ataru Kobayashi, böbrek yetmezliği, şeker ve kalp rahatsızlığı nedeniyle yatalak oldu. Bakacak kimsesi olmadığı için Sema Kobayashi, 20 yıllık işini bırakıp küçük oğluyla eşinin yanına gitti. Kocasını iyileştirip ayağa kaldıran kadın, bir otelde işe başladı.

İYİLEŞİNCE ALDATTI



Eşini Japon bir kadınla aldatan Ataru Kobayashi, ihaneti öğrenen karısını 7 Mayıs’ta dövüp dışarı attı. Çocuğundan ayrı kalan Türk anneye Japon hükümeti sahip çıktı. Sema Kobayashi, çocuğunu alabilmek için Japonya ve Türkiye’de velayet ile boşanma davası açtı. Avukat Taylan Gökmen, “Japon hükümeti Sema hanıma 3 avukat verdi. Ataru Kobayashi’nin Türkiye’de bir çocuğa uyguladığı şiddet dosyasını da gönderdik” dedi.

MİMARKEN ŞİMDİ FABRİKA İŞÇİSİ



6 aydır sığınma evinde kalan Sema Kobayashi, bir fabrikada vasıfsız eleman olarak işe girdi. Her şeye 5 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için katlandığını söyleyen genç kadın, “Oğlumu almadan Türkiye’ye dönmem” diye konuştu.

HAYIRSIZ JAPON DAMAT, KIZIMI PERİŞAN ETTİ



Sema Kobayashi’nin annesi Nadide Tekin, Japon damadına sitem ederek, “Yavrumu iki çocuğuna da hasret bıraktı” dedi. Kadının büyük oğlu Yahya Ege Umay (17) da şöyle konuştu: “Bir yıldır annemden ve kardeşimden ayrıyım. Psikolojim bozuldu. Onları düşünmekten üniversite sınavlarına hazırlanamıyorum.”