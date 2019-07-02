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Turistlerin yeni uğrak noktası: Badara yaylası

Turistlerin yeni uğrak noktası: Badara yaylası

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’nın eteğindeki minik gölü ile meşhur Badara Yaylası son dönemde yerili ve yabancı turistlerin yeni uğrak noktası oldu.

Yaylanın ortasındaki minik gölü ve diğer yaylardan onu farklı kılan düzlük alanıyla turistlerin uğrak mekanı olan Badara Yaylası’na gelen turistler temiz hava ve yeşilin her tonunun yanı sıra doğal yaşamın tadını çıkartıyor. 

Yeşillik üzerinde kurulan halkalarla tulum eşliğinde horon oynayan turistler gölün etrafında ise fotoğraf çekme yarışına girişiyor. 

Badara Yaylası’nda yeşilin her tonuna rastlamanın mümkün olduğunu dile getiren Gökhan Ferah isimli yöre sakini “Görüldüğü gibi çok güzel. Ufak bir gölet var. Birazcık dumanlı hava ama yine de çok güzel. Görmeyenler kesinlikle buraları görmeli. Özellikle bu mevsimde çok güzel. Çiçekler açmış, çok güzel görünüyor, yeşilin her tonu mevcut. Gelmeyenler mutlaka gelmeli buraya” dedi. 

Badara yaylasında insanların bir günde 4 mevsimi yaşayabileceğini dile getiren Hasan Sever ise “Çok hoşuma gitti burası. Gelip görülebilecek bir yer burası. Bir günde 4 mevsimi yaşayabilirsiniz. Badara Yaylası’na gelmeyen çok şeyden mahrumdur” ifadelerini kullandı. 

HER YAYLADA OLDUĞU GİBİ YAYLA SAKİNLERİNİN EN BÜYÜK SORUNU TURİSTLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER 
Yayla sakinleri ise Rize’nin tüm yaylalarında olduğu gibi turistlerin bıraktığı çöplerden şikayetçi. Yayla sakini Özcan Taşçı gelen turistlerin çöplerinden şikayetçi olduklarını belirterek "Bizim insanlarımız geliyor, burayı seviyorlar. Tek istediğimiz yaylalarımızı yayla gibi kullanalım, insanları kandırmayalım. Çöplerimizi atmayalım. Çöpleri getirsinler, bana teslim etsinler, ben onları her türlü gönderirim. Değişik değişik insanlar geliyor, turlar geliyor yaylamız temiz olsun. İnsanlardan beklediğimiz, biz onlara hizmetimi yapalım, onlar istediği gibi eğlensinler ama buldukları gibi bu yaylayı bıraksınlar” şeklinde konuştu. 
(İHA) 

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