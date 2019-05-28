Turistlerin ilgi odağı olan Bitlis'in gece görüntüsü göz kamaştırıyor

Gerek coğrafi yapısı gerekse tarihi dokusuyla adete bir açık hava müzesi olan Bitlis’in gece görüntüsü tabloları aratmıyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis ve tarihi eserleri, gündüz olduğu gibi gece de görülmeye değer. Hanları, hamamları, camileri, medrese ve tarihi evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bitlis, özellikle sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Türkülere ve destanlara konu olmuş Bitlis tarihinde önemli bir yer tutan Tarihi Sinema Yokuşu da ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında aslına uygun olarak yenilenip vatandaşların hizmetine sunuldu.

‘Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor’ sloganı ile başlatılan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında çarşı merkezinin bir kısmı tarihe uygun olarak giydirildi.

Bu yıl aynı proje kapsamında çarşının geri kalan diğer kısmının da aynı şekilde tarihe uygun olarak tasarlanacağı bildirildi.

(İHA)