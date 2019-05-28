  • $6,0707
  • 6,7908
  • 250.442
  • 86.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 09:49 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:49

Turistlerin ilgi odağı olan Bitlis'in gece görüntüsü göz kamaştırıyor

Turistlerin ilgi odağı olan Bitlis'in gece görüntüsü göz kamaştırıyor

Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis’in gece çekilen görüntüsü göz kamaştırıyor.

Gerek coğrafi yapısı gerekse tarihi dokusuyla adete bir açık hava müzesi olan Bitlis’in gece görüntüsü tabloları aratmıyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis ve tarihi eserleri, gündüz olduğu gibi gece de görülmeye değer. Hanları, hamamları, camileri, medrese ve tarihi evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bitlis, özellikle sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. 

Türkülere ve destanlara konu olmuş Bitlis tarihinde önemli bir yer tutan Tarihi Sinema Yokuşu da ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında aslına uygun olarak yenilenip vatandaşların hizmetine sunuldu. 
‘Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor’ sloganı ile başlatılan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında çarşı merkezinin bir kısmı tarihe uygun olarak giydirildi.

Bu yıl aynı proje kapsamında çarşının geri kalan diğer kısmının da aynı şekilde tarihe uygun olarak tasarlanacağı bildirildi. 
(İHA) 

Bu Pazar Sizin İçin Zeynep Kamil Oto Pazarından 45 İkinci El Fırsat Seçtik

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferler için çalıştıklarını, en iyi kararı ver

Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim'den transfer açıklaması!!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz

Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.