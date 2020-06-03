Turist kadına taksici dayağı

Kocaeli’de çocuk bakıcılığı yapan Fas uyruklu Chaıme H. (24), geçtiğimiz şubat ayında doğum yapan ablasını görmek için İstanbul’a geldi. Taksim’de bir otele yerleşen kadın, olay günü Cengiz K. (39) idaresindeki 34 THD 90 plakalı taksiye bindi, Kasımpaşa’ya gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra yoğun trafikte kalan taksici sinirlenerek kadına söylenmeye başladı. Kadının da taksicinin söylediği kelimeleri duyunca aralarında tartışma çıktı. K., kadına elini kaldırarak tokat attı.

30 TL’Yİ ALIP KAÇTI



Şaşkına dönen kadın ardından araçtan inerek uzaklaşmak istedi. Ancak taksici de 22 lira tutan ücreti almak için kadının peşinden gitti. Kadının kendini korumak için çantayla vurması üzerine taksici, genç kadının yere yatırarak boğazını sıktı. Şoför, kadının cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak kayıplara karıştı. Darp raporu alan kadın, emniyete gidip şoförden şikayetçi oldu.

BELGESİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ



Sürücü Cengiz K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi, sürücünün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”ni süresiz iptal etti. Taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.