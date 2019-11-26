Turgut Özyürek 34 gündür aranıyordu... Kan donduran olayı Müge Anlı aydınlattı

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, günlerdir Manisa’da 24 Ekim’de kaybolan 58 yaşındaki Turgut Özyürek’in adım adım izini sürüyordu. Kayıp adamın kardeşleri, bir yıl önce evlendiği eşi N.Ö.’den şüpheleniyordu. Şüphelerin peşine düşen Anlı, eş N.Ö.’nün daha önce 7 kez evlendiğini ve evlendiği kişileri dolandırdığını ortaya çıkardı.

Canlı yayında verilen bilgilere göre araştırmalarını devam ettiren Müge Anlı, bununla da kalmayıp N.Ö.’nün evinde genç bir sevgilisi olduğu ve evinde kaldığını da ortaya çıkardı. N.Ö. bunu kabul etmedi. Dün canlı yayına gelen telefonla olayın fitilini ateşlendi.

34 gündür kayıp olarak aranan emekli kanser hastası Turgut Özyürek ile ilgili Müge Anlı’da yaşanan bu çarpıcı gelişmede, programı arayan H. A.’nın ablası, 33 yaşındaki kardeşine ulaşamadığını ve N.Ö. tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Müge Anlı’nın canlı yayında N.Ö.’ye yönelttiği; “Sevgiliniz ve kocanız karşılaşmadı mı? Bu iki adam karşılaşırsa ne olur?” sorusu, tüm düğümü çözdü.

Müge Anlı’da canlı canlı yaşanan bu çarpıcı gelişmelerin üzerine olayı soruşturan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.Ö.’nün evine baskın düzenledi. N.Ö.’nün evinde bulunan genç sevgili H.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfade işlemleri sırasında Turgut Özyürek’i öldüren itiraf ettiği aktarılan H.A.’nın “N. ile evlenecektim. Turgut ondan boşanmıyordu. Ben de onu öldürdüm” dediği söylendi. Genç sevgili bugün Turgut Özyürek’i öldürdükten sonra attığı yeri göstermesi bekleniyor. Öte yandan N.Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürdüğü bilgisi paylaşıldı.,

(İHA)