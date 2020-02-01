Turbo, Altaha, Ayabakan ve Tamerinoğlu... Doğuştan şampiyonlar

DOĞUMLAR DEVAM EDECEK

Eskişehir Mahmudiye'de Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü haralarında heyecan yaşanıyor. Türkiye atçılığında şampiyonluğa ulaşmış efsane safkan Arap atlarından Turbo, Altaha, Ayabakan ve Tamerinoğlu ile çiftleştirilen 129 kısraktan 32’si doğum yaptı. İşletmede özel olarak bakılan taylar sahanın yeni şampiyonları olacak

Veteriner Hekim Eren Karabulut, "Gebeliği 11 ay süren kısraklar müdahale edilmeden 10 dakika içinde doğum yapıyor. Taylar 45 dakika içinde ayağa kalkıp, 2 saat sonra emmeye başlıyor" diye konuştu.

16 ERKEK, 16 DİŞİ TAY VAR

Tigem Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şefi Eren Karabulut "16 erkek, 16 dişi tayımız var. Burası safkan Arap atlarında şampiyonların yetiştiği bir işletme. Osmanlı'nın mirası olan safkan Arap atlarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için, başarılı bir yarış hayatları olabilecek yavruların, şampiyonların çıkması için çalışıyoruz" dedi.

(Güneş)