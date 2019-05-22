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  3. Tünelde feci kaza... Kontrolden çıktı TIR'ın altına girdi

Tünelde feci kaza... Kontrolden çıktı TIR'ın altına girdi

Tünelde feci kaza... Kontrolden çıktı TIR'ın altına girdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Latif Kılbitmez, ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden, Malatya yönüne giden Latif Kılbitmez yönetimindeki 23 FA 363 plakalı otomobil, tünelde kontrolden çıkarak, Mehmet Aydın Güzel'in kullandığı 02 DG 419 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kılbitmez, ağır yaralandı. Latif Kılbitmez, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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