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  3. Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki besiciler meraya çıkardı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki besiciler meraya çıkardı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki besiciler meraya çıkardı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki besiciler, ağıllarda özenle bakıp büyüttüğü oğlakları, doğal şartlara uyum sağlamaları ve beslenebilmesi için meraya çıkardı.

Tunceli'de zengin bitki örtüsü dolayısıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin yaygın yapıldığı ilçelerden Ovacık'ta, her yıl ocak sonu ile mart ayı aralığında dünyaya gelen keçilerin yavruları ilkbaharla yeşeren meralarda otlatılmaya başlandı.

Kışı ağıllarda geçiren keçilerini ve oğlaklarını sağlıklı şekilde bahara çıkarmanın mutluluğunu yaşayan besiciler, günün belli saatlerinde meraya saldıkları oğlakların güneş görüp yemyeşil otlardan yiyerek gelişmelerini ve doğa koşullarına adapte olmalarını sağlıyor.

Besicilerden Yasin Özkanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çetin geçen kıştan dolayı hayvanlarını beslemekte zorlandığını söyledi.

Gözeler köyünde iki yıldır keçi yetiştirdiğini anlatan Özkanlı,"Keçilerimizi bir aydır meralarda otlatıyoruz, ayrıca ağıllarda bakımını yaptığımız oğlaklar var. Oğlaklar annelerinden emdikleri sütle besleniyorlardı, şimdiyse meralara çıkardığımız oğlaklar otlamayı öğreniyor. Oğlaklar genellikle çok yaramaz ve sevimli oluyor, bazen merada üzerimize zıplıyor bizimle oynuyorlar." ifadesini kullandı.

Sevimlilikleriyle besicilerin yüzünü güldüren oğlaklar, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

(AA)

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