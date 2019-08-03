Tunceli'de PKK silahları ve mühimmatı ele geçirildi

Tunceli'nin Bali Deresi bölgesinde Jandarma Özel Harekat(JÖH) timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda 1 keskin nişancı tüfeği, 5 Kalaşnikof tüfeği, 1 tabanca, 2 bin 470 fişek, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 Kalaşnikof şarjörü ile güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi