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Tunceli-Elazığ arası feribot seferlerine kısıtlama

Tunceli-Elazığ arası feribot seferlerine kısıtlama

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ ile Tunceli arasında iki ilçeye yapılan feribot seferlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüsü kapsamında ülke genelinde alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda Tunceli Valiliği’nin kararıyla Keban baraj gölü üzerinde Elazığ’dan Çemişgezek ve Pertek ilçelerine yapılan feribot seferlerine kısıtlama getirildi.Bu kapsamda sadece tedarikçiler, ambulans ve cenaze aracı gibi hizmet birimlerinin yer aldığı araçların geçişine izin verileceği aktarıldı.

Pertek feribotuna ihtiyaç için seferin sabah Elazığ yakasından 9.00 ile 19.00’da, Pertek tarafından 10.00’da ve 18.00 saatlerinde yapılacağı öğrenildi. Çemişgezek yakasından ise 8.30 ve 17.00’da, Elazığ yakasından Çemişgezek’e ise 8.00 ile 17.30 arasında toplamda karşılıklı 2’şer sefer yapılacağı kaydedildi.


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