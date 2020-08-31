Tuile tarifi: Tuile nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tuile tarifi ve yapımı ile birçok kişinin öğrenmek istediği aperatiflerden biri oldu. Genellikle yemeklerin yanında servis edilen Tuile, pişmiş bir gofrettir ve ince bir yapıya sahiptir. Anavatanı Fransa olan Tuile, dilimizde tül olarak da adlandırılmaktadır.

PARMESANLI TUİLE MALZEMELERİ NELERDİR?

100 gram parmesan peyniri (Kaşar, gravyer gibi başka eriyen peynirler de kullanabilirsiniz)

Taze kekik, biberiye gibi otlar

Karabiber

PARMESANLI TUİLE NASIL YAPILIR?

Fırın önceden 200 derecede ısıtılır. Pamesan rendelenir. Daha sonra içerisine ince ince doğranmış taze yeşillikleri ve karabiber eklenip harmanlanır. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serildikten sonra hazırlanan peynirli karışım 1 yemek kaşığı alınarak dökülür. Ve ince bir tabaka haline getirilir.

Fırında 3 dakika pişirilerek erimesi sağlanır, soğumaya bırakılarak sertleşmesi için beklenir. Çıtır çıtır olduğu zaman yemeklerle beraber servis edilebilirsiniz.

KURABİYELİ TUİLE MALZEMELERİ NELERDİR?

1 adet yumurta

Çeyrek su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

KURABİYELİ TUİLE NASIL YAPILIR?

Mikser ile beraber yumurta çırpılır ve içerisine azar azar şeker eklenerek çırpamaya devam edilir. Un eklenir ve tekrardan karıştırılır. Hamur üç parçaya bölünür ve ayrılan kısımlarından birine kakao eklenir. Daha sonra pişirme kağıdı fırın tepsisine serilir. Hamurdan az bir miktar alınarak 5-6 santimetre genişliğinde yuvarlak şekiller verilir. 190 derecede ısıtılan fırına hazırlanan kurabiye konulur. Yaklaşık 5 dakika kadar fırında duran Tuile’miz fırından çıkarılarak merdane yardımıyla yuvarlanır ve soğuyup servise bırakılır.