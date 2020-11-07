07 Kasım 2020 Cumartesi 21:57 | Son Güncelleme:
Truffle Çikolata tarifi ve yapılışı!
MasterChef Truffle Çikolata tarifi mutfak severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Ekranların mücadeleci yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılardan birbirinden lezzetli tatlılar yapılması istendi. Bunlardan birisi de Truffle Çikolata oldu. Peki, Truffle Çikolata nedir, nasıl yapılır?
Birbirinden lezzetli tatlıların pişirildiği MasterChef’te Truffle Çikolata tarifi geceye damgasını vurdu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılardan istenilen Truffle Çikolata yapılışı da ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte MasterChef Türkiye Truffle Çikolata tarifi!
TRUFFLE ÇİKOLATA MALZEMELERİ
- 1 paket kakaolu ya da çikolatalı kek
- 1 paket krema
- 40 gr sütlü çikolata
- 20 gr bitter çikolata
- 1/2 su bardağı dövülmüş fındık
Bulamak İçin:
- Renkli şeker süsleri
- Hindistan cevizi
- Dövülmüş fındık
- File badem
- Antep fıstığı
TRUFFLE ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?
- Truffle Çikolata yapılışı için; 1 paket kremayı bir tencere dökün. Ardından ocağa koyup, kaynamaya bırakın. Üzerine 40 gr sütlü çikolata ve 20 gr bitter çikolata ekleyin. Çikolatalar eriyene kadar karıştırın. Daha sonra tencereyi ocaktan alın. Ilımaya bırakın.
- Derin bir kaba 1 paket keki elinizle ufalayın. Üzerine çikolatalı krema karışımını dökün. Dövülmüş fındığı da ekleyip tüm malzemeyi elinizle güzelce yoğurun.
- Karışımın üzerini streç film ile kapatın. Buzdolabında 4 saat ya da 1 gece bekletin.
- Daha sonra karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Elinizde yuvarlayın.
- Hazırladığınız çikolatalı truffları renkli şekerlere, file badem, hindistan cevizi ve dövülmüş fındığa bulayın. Çikolatalı truffları servis tabağına alın. Buzdolabında 10-15 dk beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
- Karışımı elinizde yuvarladığınız zaman ısınacak ve istediğiniz malzemelere bulayabileceksiniz.