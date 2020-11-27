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27 Kasım 2020 Cuma 14:08 | Son Güncelleme:

Tramvayda maske kavgası: Neyin peşindesin?

DHA

Cevizlibağ - Eminönü tramvay hattında meydana gelen kavgada, maskesini burnunun altında bulunduran yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak “Neyin peşindesin?” diye bağırdı.

Cevizlibağ - Eminönü tramvay hattında meydana gelen kavgada, maskesini burnunun altında bulunduran yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak “Neyin peşindesin?” diye bağırdı. 

DHA'da yer alan haberde dün öğle saatlerinde Cevizlibağ - Eminönü tramvay hattında meydana geldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında yolcuyu konuda uyardı. Yolcu uyarıya tepki gösterdi.

Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye bağırmaya başladı.

Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.

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