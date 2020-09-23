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23 Eylül 2020 Çarşamba 20:15 | Son Güncelleme:

Traktörü kullanırken arı soktu hayatını kaybetti

Traktörü kullanırken arı soktu hayatını kaybetti
DHA

Samsun'da seyir halindeyken arının sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktörün sürücüsü Adem Özdemir, hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 16.00'da Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 RJ 655 plakalı traktörün sürücüsü Adem Özdemir'i, seyir halinde bulunduğu sırada arı soktu.

DHA'nın aktardığı habere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Özdemir idaresindeki traktör, yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in amblulans beklendiği sırada çevredeki vatandaşlara, arı soktuğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise, çevrede bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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