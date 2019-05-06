Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kırcasalih Uzunköprü istikametinde ilerlemekte olan Orkun Girgin yönetimindeki 10 AFM 12 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Ertaş yönetimindeki 22 LA 266 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör parçalanarak yol kenarına devrildi. Kazada her iki araç da maddi hasar gördü. Kaza sırasında aracı kullanılmaz hale gelen Orkun Girgin ise kazayı hafif şekilde yaralı olarak atlattı. Hüseyin Ertaş ve Orkun Girgin tedavileri yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

(İHA)