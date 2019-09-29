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  3. Traktör ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Traktör ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Traktör ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucunda 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir minibüs ile bir traktör çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine 10 ambulans sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.

Kazada yaralanan S.B., G.E.K., U.E.B., S.K., E.B., U.B., Y.K., F.B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA

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