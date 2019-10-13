Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Trafikte 'yol vermeme' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Trafikte 'yol vermeme' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Trafikte 'yol vermeme' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Artvin'in Borçka ilçesinde iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Borçka ilçe merkezinde yaklaşık bir hafta önce iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı gören bir vatandaş, iddiaya göre belindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan bir polis memuru da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Ancak grup dağılmadı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol sağlandı. Kavgada yaralanan 1 kişi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlilik yolunda ilk adım
Büyük aşk bitti! Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ayrıldı...
O yorumlar Berkay Hardal'ı çileden çıkardı!
Pınar Tevetoğlu'nun panik anları!
Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum, ilerde ne olur bilemem
<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

Hisar-A´da seri üretime geçiliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı

Dünyanın gözünden Türkler