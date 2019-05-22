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  3. Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Trafikte tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Muğla'nın Milas ilçesinde, C.K., iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken, şerit ihlali yaparak otomobilini önüne kırdığı gerekçesiyle Özkan Kuzgun ile tartıştı. Çıkan kavgada C.K. tarafından tabancayla vurulan kuzgun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Milas'ın Burgaz Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. Özkan Kuzgun, seyir halindeyken iddiaya göre şerit ihali yaparak otomobili ile C.K.'nın önünü kesti. Kaza riski yaşayan C.K. ile Kuzgun, araçlarından inerek tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., üzerinde bulunan tabanca ile Kuzgun'a ateş açtı. Bacağına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kuzgun, kanlar içerisinde yere yığılırken, C.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuzgun sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özkan Kuzgun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarıladı.

Bu arada olay sonrası kaçan C.K. ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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