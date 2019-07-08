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Trafikte baklavacı terörü

Trafikte baklavacı terörü

Emniyet şeridindeki bir maganda, kendisine yol vermeyen aracın önünü kesti. İçinde hamile kadının bulunduğu otomobili tekmeleyip aynasını kırdı.

Devrim Tosunoğlu

İstanbul'da önceki gün D-100 karayolu Pendik mevkiinde emniyet şeridinde ilerleyen otomobil, Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan çiftinin içinde bulunduğu aracın önüne geçmek istedi. Ünlü bir baklava şirketinin sahibi olduğu öğrenilen Hasan Sel ile ortağı Hüseyin Sel, yol vermeyen aracın önünü kesti. 

'Silahları da varmış' 

Aşağı inen Hasan Sel kapısını açamadığı otomobilin aynasını kırdı. Ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek zarar verdi. 7 aylık eşiyle büyük korku yaşayan sürücü karakola giderek şikayetçi oldu. Sürücü Bahçıvan ifadesinde, “Üstümüze doğru gelip cama vurdular. 7 aylık hamile eşim panik olup ağladı. Kapıları kilitledim. Daha önce birkaç kez düşük yaptığı için münakaşaya girmedim” dedi. Genç kadın da saldırıyı şöyle anlattı: “Eşim aşağı inseydi başımıza ne gelirdi bilemiyoruz. Silahları varmış. Cezalarını bulsunlar.” 

Maganda: Teslim olacağım

Hasan Sel’in, “Annem şeker komasına girmişti. Ona yetişmek için acelem vardı. Ama o araç sürücüsü beni engelledi” dediği öne sürüldü. Sel’in bugün polise teslim olacağı iddia edildi. Hüseyin Sel ise olayları yatıştırmaya çalıştığını savundu.

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