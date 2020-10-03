Trafik Tayfa ne zaman başlıyor, saat kaçta? Trafik Tayfa TRT Çocuk ekranlarında!

Trafik Tayfa ne zaman başlayacağı veliler ve öğrencilerin ilgisini çekmeye başladı. TRT Çocuk ekranlarından yayınlanacak olan Trafik Tayfa, İçişleri Bakanlığı ile birlikte hayata geçirildi. Yayınlanacak olan çizgi dizi ile beraber çocuklarda trafik kurallarına karşı farkındalık oluşturarak bilinçli bir birey yetiştirilmeye çalışılıyor. Trafik Tayfa yayın saatleri...

TRAFİK TAYFA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trafik Tayfa, 3 Ekim itibarıyla TRT Çocuk ekranlarında olacak. Her hafta sonu saat 11.05, 15.55 ve 19.20’de yayınlanacak.

TRAFİK TAYFA NELER ANLATACAK?

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa, bu kez “Trafik Tayfa” serisiyle hayranlarıyla buluşacak.

Bugüne kadar birçok konuda farkındalık oluşturan projelere imza atan TRT Çocuk, yeni çizgi dizisiyle trafik kurallarının önemini vurgularken, eğlenceli bir kurguyla çocukların beğenisine sunacak.

Çocukların trafikte geçirdiği sürenin giderek artması ve araç trafiği kadar yaya trafiğinin de yoğunlaşması ile birlikte trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesini amaçlayan “Trafik Tayfa”, çocuklara macera dolu anlar yaşatırken; fahri trafik polisi olarak kurallara uymayanları uyarmalarını sağlayacak.

Tüm programlarında pedagojik denetim ve değerlendirmeler ile yayın hayatını sürdüren TRT Çocuk, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile birlikte yürütülen bu projede de aynı hassasiyetlere dikkat edildi.