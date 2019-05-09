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  3. Trafik kazasında annesini kaybeden 5 yaşındaki Aras'ın annesine son bakışı herkesi ağlattı

Trafik kazasında annesini kaybeden 5 yaşındaki Aras'ın annesine son bakışı herkesi ağlattı

Trafik kazasında annesini kaybeden 5 yaşındaki Aras'ın annesine son bakışı herkesi ağlattı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 22 Mart'ta geçirdiği trafik kazasından 48 gün sonra hayatını kaybeden 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Rümeysa Dirhemsiz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesinde 5 yaşındaki oğlu Aras Ege, hem ağladı hem de ağlattı.

48 gün önce Dolunay Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Samsun'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Rümeysa Dirhemsiz, dün tüm yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Rümeysa Dirhemsiz’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken bugün genç anne için cenaze töreni düzenlendi.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından cenaze Orta Büyük Cami'ye getirildi. Burada eşi Emre Dirhemsiz ve babası Zühtü Kiremitçi ve yakın akrabaları taziyeleri kabul ederken üzüntüden ayakta durmakta zorlandılar. Genç yaşta hayatını kaybeden annenin yakınları, tabutları başında gözyaşları arasında dua ettiler. 

ARAS EGE CENAZE TÖRENİNDE HERKESİ AĞLATTI

Rümeysa Dirhemsiz’in 5 yaşındaki büyük oğlu Aras Ege, annesinin cenaze töreninde hem ağladı hem de son yolculuğunda annesini yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Çatalpınar ilçesi Göller Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına götürülen Rümeysa Dirhemsiz'ın naaşı, burada toprağa verildi. 

AA

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