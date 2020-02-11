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  3. Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde yola çığ düştü

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde yola çığ düştü

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde yola çığ düştü

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Çığ saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına yaklaşık 2,5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

AA


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