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  3. Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Trabzon’da bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ortahisar ilçesinin doğu kesimindeki yollar göle döndü.

Pelitli ve havalimanı mevkiinde etkili olan yağış sonrasında havalimanına giden yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerleyebildi. Trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba sarfetti. Yağışların gün boyu etkili olması beklenirken, Karayolları ekipleri bölgedeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor.

İHA

 

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