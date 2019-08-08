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Trabzon'da kaçak silah operasyonu

Trabzon'da kaçak silah operasyonu

Trabzon'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlara yönelik Balıkesir'de yürütülen çalışma çerçevesinde Maçka ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.A. ile İ.Ç. yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 9 milimetre çapında tabanca, bir pompalı tüfek, iki otomatik av tüfeği, bir havalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, çeşitli tabanca parçaları ile iki telsiz ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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