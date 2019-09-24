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Trabzon'da balık boyutu limitlerine uymayan balıkçılara ceza

Trabzon'da balık boyutu limitlerine uymayan balıkçılara ceza

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, asgari avlanabilir boyutlardan küçük oldukları gerekçesiyle 30 kutu barbunya ve 5 kutu mezgite el konulduğu, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, asgari avlanabilir boyutlardan küçük oldukları gerekçesiyle 30 kutu barbunya ve 5 kutu mezgite el konulduğu, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri avcılık düzenlemelerinin, 1380 sayılı kanun gereği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler ile yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, yürürlükteki Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ doğrultusunda 1 Eylül itibarıyla av yasaklarının sona erdiği ve balıkçı gemilerinin denize açıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon ili sınırlarında 2019-2020 av sezonunda 23 günde 99 denetim gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde mevsimsel etkilerle bu dönemde avcılığına rastlanması beklenen türlerin gözlenmediği görüldü. Son bir hafta içerisinde artırılan denetimlerde 30 kutu barbunya ve 5 kutu mezgite asgari boy yasağına uymaması sebebiyle el konulmuş ve 2 kişiye idari para cezası uygulanmıştır."

AA

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